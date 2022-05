Het best bewaarde geheim rijdt nu rond door Groningen en Fryslân

WESTERWOLDE, TER APEL – Gemeente Westerwolde en Arriva onthulden vanmorgen de WINK-trein Westerwolde.



Vanaf vandaag wanen treinreizigers zich in het rijke landschap van Westerwolde als ze de Arriva WINK-trein met de naam Westerwolde binnenstappen. De gemeente Westerwolde en Arriva geven reizigers in de trein op de wanden rondom het toilet een kijkje in een verrassend veelzijdig gebied in de zuidoostelijke punt van Groningen: Westerwolde. Vandaag werd het ontwerp gepresenteerd tijdens het symposium in Ter Apel.



Best bewaarde geheim

Burgemeester Jaap Velema is erg enthousiast over de Westerwolde trein: “Ik ben er ongelooflijk trots op dat wij nu onze eigen treintoestel hebben bij Arriva. Ik wil alle initiatiefnemers en iedereen die op ons gestemd heeft daar heel erg voor bedanken. En uiteraard ook Arriva! Het is mooi dat we met deze trein aan de rest van Nederland kunnen laten zien hoe mooi ons gebied is.” In Westerwolde zijn historische vestingstadjes te vinden, een middeleeuws klooster en een indrukwekkende burcht. Maar ook oerbossen, heidevelden en kronkelende beken. In de trein is dit te zien.



18 nieuwe WINK-treinen

De WINK-trein ‘Westerwolde’ is één van de 18 nieuwe WINK-treinen die dankzij een namenwedstrijd een

unieke naam van een bestemming heeft gekregen. Na 700 unieke inzendingen en bijna 10.000 stemmen

selecteerde de jury uiteindelijk 18 bestemmingen. Samen met de naamgevers tovert Arriva de toiletten in de trein en de wanden er omheen om tot een ware belevenis. De WINK-treinen rijden op Hydrotreated

Vegetable Oil (HVO), een synthetische diesel. Hiermee wordt een CO2-reductie van 90 procent

gerealiseerd. De WINK-treinen zijn van alle gemakken voorzien voor een comfortabele treinreis. Meer

informatie is te vinden op treinvolverhalen.nl/wink.

Symposium

Het ontwerp van de WINK trein werd vanmorgen tijdens een symposium in Hotel Boschhuis in Ter Apel gepresenteerd. Met dit symposium werd het 30 jarig project van de herinrichting van Westerwolde langs de Ruiten Aa afgesloten. Diverse sprekers vertelden, onder leiding van Inge Diepman, over de aanpak, het beheer en de effecten op de natuur en de gezondheid en welzijn van mensen. Na de lunch konden de aanwezigen, onder leiding van onder anderen een boswachter, ‘het best bewaarde geheim van Nederland’ te fiets en de voet ontdekken.

Foto’s: André Dümmer