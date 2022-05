Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 20 mei, 08.00 uur door John Havinga

BUIEN MET KANS ONWEER | MORGEN NOG EEN BUI – ZONDAG DROOG

We starten met nevel en lokaal mist en de ochtend verloopt droog en vrij zonnig. De middagtemperatuur komt te liggen rond 21 graden. De wind is zwak uit het oosten en zal vanavond via het noorden, naar het noordwesten draaien en wordt dan matig (3-4). De buien arriveren dan pas in de namiddag rond 16-17 uur. De meest zware buien gaan NIET over het noordoosten, maar veel regen komt er wel en er zullen ook wel een paar klappen onweer komen. Later vanavond wordt het geleidelijk droog.

Morgen krijgen we nog enkele buien en het is daarbij wisselend bewolkt. In de middag wordt het wat droger en komt de zon geregeld tevoorschijn. De maximumtemperatuur ligt rond 17 à 18 graden. Het waait matig uit het westen tot noordwesten (4), bij vlagen vrij krachtig (5).

Zondag wordt de mooiste dag van de vooruitzichten. De middagtemperatuur ligt rond 20 graden en het wordt een zonnige dag, met een zwak windje uit het zuidoosten. Prima weer voor een fietstochtje. Vanaf volgende week kunnen we weer enkele buien verwachten, soms ook met onweer. De middagtemperaturen liggen rond 16 à 17 graden, alleen maandag is het warmer met 21 graden.