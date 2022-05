Internationale school Mimundo in Winschoten doet mee aan eerste editie ‘Maand van de Schooltuin’

WINSCHOTEN – Van 9 t/m 31 mei is de eerste editie van de ‘Maand van de Schooltuin’. Deze themamaand is in het leven geroepen om leerlingen te laten ontdekken hoe ze zelf groente en fruit kunnen zaaien, verzorgen en oogsten, maar ook om op onderzoek te gaan naar andere dingen uit de natuur. Ook leerlingen van MiMundo gaan volop aan de slag met schooltuinieren. ‘Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen weten hoe voedsel wordt verbouwd en dat ‘buitengewoon leren’ over natuur leuk is. Daarnaast bevordert het schooltuinieren het welzijn van de kinderen en dat is onbetaalbaar, aldus Schooltuinjuf Karin Starke.

De Maand van de Schooltuin is een initiatief van de Alliantie Schooltuinen en Jong Leren Eten. Zij vinden dat ieder kind in de basisschoolleeftijd toegang moet hebben tot een schooltuin. Zo draagt zelf zaaien, verzorgen en oogsten van groenten, fruit en bloemen bij aan meer kennis over en betrokkenheid bij voeding en natuur. Een schooltuin is een plek waar alle kinderen tot bloei kunnen komen. Lees meer op www.alliantieschooltuinen.nl/maand-van-de-schooltuin/ of op www.schooltuinjuf.nl

Ingezonden