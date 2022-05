Senioren Golfclub Westerwolde landskampioen

VLAGTWEDDE – Het eerste seniorenteam van de golfclub Westerwolde uit Vlagtwedde heeft afgelopen vrijdag het landskampioenschap in de categorie 50-plus 18 holes in de wacht gesleept. Na zich de afgelopen weken in de poulefase overtuigend geplaatst te hebben voor de halve finale (gewonnen van Parc Sandur uit Emmen), was op de baan van GC De Gelpenberg in Aalden het seniorenteam van golfclub de Lochemse de tegenstander.



De eindstrijd kreeg een bizarre ontknoping. Door aanhoudende zware regenval moest de eindstrijd halverwege gestaakt worden. De kletsnatte baan was onbespeelbaar. Na overleg tussen de wedstrijdleiding van de Nederlands Golf Federatie (NGF) en beide teamcaptains werd besloten beide teams tot landskampioen uit te roepen. Volgens competitieleider Abe Jan ter Beek was dat in de Nederlandse golfgeschiedenis nog nooit voorgekomen.



De vreugde bij de mannen uit Vlagtwedde was er niet minder om. “Uiteraard hadden we de wedstrijd liever uitgespeeld, maar dat was echt onmogelijk. Dit was de beste oplossing”, aldus de Westerwoldse teamcaptain Bé Hoving. Het kampioensteam van GC Westerwolde bestond uit Roel Mansens, Dennis Vos, Albert Hemssems, Harry Huls, Harry Kroeze en Bé Hoving. In de voorrondes droegen ook Arjan Knaapen en Tony Shala hun steentje bij.



Op de foto: Het kampioensteam van GC Westerwolde. Van links naar rechts Albert Hemssems, Harry Huls, Roel Mansens, Bé Hoving, Dennis Vos en Harry Kroeze.

