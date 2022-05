Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 22 mei, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIGE DAG | KOMENDE WEEK AF EN TOE FLINKE BUIEN

Het is een mooie zondag met zonnig weer, al komt er wel wat hoge bewolking voor en er zijn vanmiddag ook stapelwolken. De temperatuur loopt lekker op en komt uit op een mooie 21 graden als maximum. Daar komt een zwakke oostenwind bij te staan, windkracht 2.

Vanavond blijft het vrij warm en vannacht is de minimumtemperatuur ongeveer 14 graden. Het raakt daarbij bewolkt en morgen is het dan ook een ander verhaal: er is veel bewolking en ’s ochtends is er kans op wat regen. In de middag en avond is er ook kans op enkele buien, met mogelijk een flinke regen- of onweersbui. Maximum morgen rond 23 graden.

Dinsdag is het koeler met middagtemperaturen rond 17 graden. De ochtend is droog maar de lucht is dan redelijk onstabiel en dat geeft in de middag en avond enkele regen- en onweersbuien.

Woensdag is er nog kans op een regenbui, op donderdag -Hemelvaartsdag- lijkt het droog te blijven. Maar in principe zal het later in de week een beetje wisselvallig blijven. En aan de koele kant: maximumtgemperaturen op lange termijn van 15 tot 18 graden.