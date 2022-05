Aanwezigen luisteren geboeid naar lezing van historicus Jochem Abbes

TER APEL – Vanavond verzorgde historicus Jochem Abbes, naar aanleiding van 350 jaar “Bommen Berend” in Groningen, in de bibliotheek van Ter Apel een lezing.



De zaal was stil en er werd aandachtig geluisterd naar de interessante lezing van historicus Jochem Abbes naar aanleiding van 350 jaar “Bommen Berend” in Groningen (1672). Interessante verhalen en wetenswaardigheden, zoals een klein stukje uit zijn lezing; het Stadhuis van Amsterdam, het huidige Paleis op de Dam, indertijd naast de kerkgebouwen, het grootste bouwwerk van Europa. Het werd tussen 1648 en 1665 gebouwd als stadhuis, naar ontwerp van architect Jacob van Campen, en ingewijd op 29 juli 1655. Het bouwwerk wordt gezien als Nederlands belangrijkste historische en culturele monument van de Gouden Eeuw. De burgerzaal is de grootste zaal van het paleis. De zaal is het middelpunt van het gebouw en stelt het universum in het klein voor. In de vloer zijn marmeren kaarten van het oostelijk en westelijk halfrond met daar tussenin de noordelijke sterrenhemel. De burgers in de 17de eeuw doorkruisten hier als het ware de wereld, zoals handelaars en zeelieden dat in werkelijkheid deden.



Nederland was in die tijd een grote speler in de wereld en had veel verbeelding naar het buitenland. Nederland was ook een republiek en dat was buiten Venetië uniek voor het Christelijk Europa, en dat gaf veel weerstand, aldus Abbes.



Jochem Abbes was onder anderen nauw betrokken bij de totstandkoming van het boek Landschapsbiografie Westerwolde en is tevens werkzaam bij de gemeente Westerwolde. Abbes is voorzitter van Historische vereniging Westerwolde.



Voor de geïnteresseerden; er volgen nog twee delen van deze lezing, namelijk op maandag 30 mei en 13 juni. Aanmelden kan via www.biblionetgroningen.nl/agen/westerwolde



Ingezonden door André Dümmer