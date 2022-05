Conferentie ‘Heft in eigen hand’ voor meer invloed van senioren in politiek, beleid en maatschappij in de Klinker Winschoten

WINSCHOTEN – De groep senioren wordt nog altijd groter en is daarmee een essentieel onderdeel van onze maatschappij. Hoe komt het dan dat de invloed van senioren minder wordt, dat zij koopkracht verliezen en dat hun welzijn en welbevinden achteruit gaan? Zijn senioren wel genoeg in beeld bij politiek, bestuur en andere organisaties? Hoe kom én hoe blijf je eigenlijk in beeld? Daarover gaat de Conferentie ‘Heft in eigen hand’ van provinciale belangenbehartiger zaVie op donderdag 9 juni in Winschoten.

De conferentie wordt georganiseerd met en is bedoeld voor organisaties, hun leden en belangstellenden die zich inzetten voor de belangen van senioren. Participatie, beïnvloeding en belangenbehartiging staan tijdens de bijeenkomst centraal. Hoe kunnen senioren invloed uitoefenen bij gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en in de politiek? Wat is het nut van beïnvloeding en welke goede voorbeelden zijn er? Diverse sprekers gaan vanuit verschillende invalshoeken in op deze vragen.

Programma en sprekers

Dagvoorzitter is Wycher van den Bremen. Hij is coach en directeur van Gedragsgenerator waar hij zich bezig houdt met praktische projecten om kwetsbare mensen weer de regie over hun eigen leven te laten krijgen. Nadat hij de conferentie op geheel eigen wijze heeft geopend, komt Jan Waaijer aan het woord. Hij was 33 jaar burgemeester in verschillende gemeenten en zet zich nu in voor tal van maatschappelijke organisaties. Zijn verhaal gaat over de ‘Bermudadriehoek burger-bestuur-samenleving’, met als boodschap: ‘Niet wegduiken maar optreden!’.

Daarna is het de beurt aan Berend Hoekstra, ook een voormalig burgemeester die zijn ervaringen inzet voor andere zaken. Hij gaat in op de vraag: ‘Wie is de politiek?’.

Na de pauze vertelt Elles Bulder over wat we – als het gaat om participatie – kunnen leren van bewonersinitiatieven. Elles is lector ‘Leefomgeving in Transitie’ bij Kenniscentrum NoorderRuimte aan de Hanzehogeschool Groningen. Daar houdt zij zich onder andere bezig met de gevolgen van demografische veranderingen en aardbevingen op de (ervaren) leefbaarheid. Bewoners, hun initiatieven en relatie met overheid en andere instanties staan hierbij vaak centraal. Zij zijn immers bij uitstek deskundig als het gaat om hun leefomgeving!

Tijdens dit programma zal Krzysztof Groen optreden als zanger-gitarist. De conferentie wordt afgesloten door Tjaaktje Bakker, voorzitter van zaVie, waarna met een hapje en drankje kan worden nagepraat.

Praktische informatie en aanmelden

De conferentie ‘Heft in eigen hand’ is op donderdag 9 juni van 13.30 tot 17.00 uur in Cultuurhuis de Klinker, Mr. D.U. Stikkerlaan 251 te Winschoten (er is voldoende parkeergelegenheid).

De toegang is gratis, maar in verband met de organisaties is aanmelden verplicht. Dit kan tot uiterlijk 3 juni per mail bij Rosalie Visser van Zorgbelang Groningen, r.visser@zorgbelang-groningen.nl.

Meer informatie over de conferentie: www.zavie.nl/agenda/seniorenconferentie-heft-in-eigen-hand/.

Over zaVie

De stichting zaVie is een belangenorganisatie die in de provincie Groningen opkomt voor groepen mensen die net wat meer zorg en aandacht nodig hebben: mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, chronisch zieken, ouderen en hun naasten/mantelzorgers. Meer informatie: www.zavie.nl.

Ingezonden