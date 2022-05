Damclub Winschoten actief op “Dag van het Park”

WINSCHOTEN – Zondagmiddag 29 mei wordt, na het coronatijdperk, weer fysiek de “Dag van het Park” gehouden in het Stadspark van Winschoten. De organisatie is hierbij in handen van “Stichting ZO Groningen”, met als doel dat sportverenigingen uit de gemeente Oldambt zich kunnen presenteren c.q. promoten. Dit is na 2 jaar corona een uitstekende mogelijkheid om op een laagdrempelige manier in aanraking te komen met een sport en/of bezigheid. Trouwens het evenement begint officieel om 13:00 uur en duurt tot 17:00 uur.

ANWB

Eind vorige eeuw is de “Dag van het Park” een initiatief geweest van de ANWB om, in eerste instantie, meer aandacht te vragen voor het groen in de gemeente. De toenmalige gemeente Winschoten heeft daar de sportverenigingen bij betrokken, om het publiek in een ongedwongen sfeer in contact te brengen met de aanwezige sportclubs. De overgang Rosarium/stadspark fungeerde in de beginjaren als decor, om enkele jaren geleden op te schuiven naar het stadspark.

Damclub Winschoten

Damclub Winschoten is reeds vele jaren vaste deelnemer tijdens dit evenement en hoopt ook deze editie het publiek te enthousiasmeren voor de damsport. De damclub zal zich als vanouds presenteren met haar “publiekstrekker” het demonstratiebord van 3 bij 3 meter. Vooral bij de jeugd geniet deze attractie een grote aantrekkingskracht. Daarnaast worden de liefhebbers in de gelegenheid gesteld om in alle rust een partijtje te spelen op “gewone” damborden. Tenslotte wordt het demonstratiebord ingezet om alle “ins en outs”, zoals de spelregels, fysiek toe te lichten.

Aanschuifsimultaan

In de marktkraam wordt deze zondagmiddag door de leden van Damclub Winschoten een zogenaamde ”aanschuifsimultaan” verzorgd. Dit betekent dat één speler het opneemt tegen meerdere liefhebbers en zodra een partij “uit” is, kan een volgende speler aanschuiven.

Deelnemers “Dag van het Park”

Naast het dammen kan het publiek kennis maken met onder andere: demonstratie Beach Soccer, ritje met paard en wagen, tennis clinics, tafeltennis clinics, demonstratie Tai Chi, dansoptredens, radiografisch bestuurbare auto’s en schminken. In totaal nemen een 29 tal verenigingen, clubs, instellingen en organisaties deel aan dit evenement.

Nieuwe leden

Tijdens het coronatijdperk is bij de meerderheid van de clubs en verenigingen het leden drastisch teruggelopen. De “Dag van het Park” is daarbij, voor de deelnemende verenigingen/clubs, een uitgelezen mogelijkheid om het ledental weer op te krikken.

Ingezonden