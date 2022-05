Derde ronde NK Ovalracing tijdens Hemelvaartsdag in Ter Apel

TER APEL – Aanstaande donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) staat alweer de derde serie Ovalraces om het int. Nederlandskampioenschap van dit seizoen op het programma. Na twee geslaagde wedstrijddagen belooft het wederom een groot spektakel te worden. Naast de zeven reguliere klasses staan ook de Bangerstox weer aan de start voor het tweede ronde van hun NNO-clubkampioenschap. In deze klasse is contact tussen de deelnemende auto’s toegestaan, dat staat uiteraard garant voor de nodige sensatie.

Keano Boes uit Vroomshoop gaat momenteel aan de leiding in de tussenstand van het Nederlandskampioenschap in de Juniorenklasse, hij heeft een voorsprong van vijf punten op Thijs Methorst uit Parrega. De uit Ter Apel afkomstige Brian Kuper staat momenteel op een derde positie. Hij zal zestien punten moeten goed maken om de leiding terug te pakken. Lukas Hopster uit Duitsland en Cato Caspers uit Kampen, hebben slechts een kleine achterstand op de podiumplekken en ook voor deze coureurs is nog van alles mogelijk.

In het grote deelnemersveld van de Rookie Rods gaat Raymond Kuiper uit Ter Apel momenteel aan de leiding. Met negentien deelnemers per wedstrijddag tijdens de eerste twee races van dit seizoen is deze klasse erg populair. Maar een uitgesproken favoriet is er niet aan te wijzen, de onderlinge verschillen zijn minimaal en dat is terug te zien in de stand van het Nederlands kampioenschap. Kuiper uit Ter Apel gaat dus momenteel aan de leiding voor Tim Tiben en Mike Wempe. Maar ook Danny Bos, Andre Mulder, Jesse van den Akker en Jana Kuper staan allemaal binnen twintig punten van de koppositie. Het kan dus nog alle kanten op bij de Rookie Rods.

Met elf deelnemers aan de start lieten de coureurs in de BMW Cup tijdens de Paasraces fraaie wedstrijden zien. Roelf Huisman uit Schoonoord wist tijdens de Paasraces de leiding in het klassement over te nemen van Otto Dörholt. Roelf Huisman werd met twee punten voorsprong op zijn zoon, Rowan Huisman, de dagwinnaar in de BMW Cup. Equipe Vrieze/ van Veen uit Oude Pekelas staat momenteel op een derde positie in de tussenstand van het NK. Na twee wedstrijden van Vrieze zal aanstaande donderdag Dennis van Veen plaats nemen achter het stuur. Rowan Huisman uit Schoonoord en Justin Philips uit Veendam maken de top vijf in deze merkencup compleet. Daarnaast zagen we Dirk Jan Top tijdens de Paasdagen voor het eerst aan het werk in Ter Apel, de coureur uit Stadskanaal maakte zijn debuut in de BMW Cup.

In de Standaard 2000-klasse hebben de broers Jeffrey en Kevin Zwiep (Valthermond/Schoonoord) als equipe de leiding stevig in handen. De tweede positie is momenteel eveneens in handen van een equipe bestaande uit twee broers, Tom en Bas Brakels uit Ter Apel. Na enkele jaren afwezigheid hebben zij dit seizoen een succesvolle rentree gemaakt. De uit het Duitse Lingen afkomstige Michael Birke heeft de derde positie in handen.

Bij de razendsnelle Superrods heeft de regerend Nederlandskampioen, Kevin Zwiep uit Schoonoord, toch de nodige de concurrentie op de baan erbij gekregen. Zo wist Harm Veenstra uit Sellingen tijdens de paasraces Zwiep in een van de manches te verslaan. Zwiep heeft dan ook nog slechts 4 punten voorsprong in de tussenstand van het Nederlandskampioenschap. Edward Jan Walsma uit Joure heeft met zijn snelle VW Pole de derde positie in handen.

Bij de Britse 2.0 litre Hotrods, is de strijd het hele seizoen al groot. In het deelnemersveld maken veel coureurs kans op de overwinning. Marius Bert uit het Duitse Bottro, de regerend kampioen, heeft de eerste positie in hand. Maar er komt stevige concurrentie aan van Martijn Vowinkel uit Ommen en Frank Nohring uit Duitsland. De onderlinge verschillen zijn echter zo minimaal dat de hele tussenstand na één wedstijddag maar weer zo helemaal kan wijzigen.

Bij de National Hotrods stond tijdens de paasraces ineens een nieuwe deelnemer aan de start, de jonge Jeffrey Roeffen uit het Limburgse Grubbenvorst, wist met zijn nieuwe Ford Fiesta vriend en vijand te verbazen. Hij wist alle tegenstanders van het grote deelnemersveld af te troeven en ging met de volledige buit weer terug naar huis. Omdat hij de openingsraces dit seizoen moest missen, speelt hij nog geen rol in de tussenstand van het Nederlandskampioenschap. Reimon Bos uit Noord Sleen heeft de leiding stevig in handen voor Johan Sanders en Mark Teuben uit Ter Apel.





De ovalraces zullen donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) om 11.30 uur van start gaan, alle klasses komen drie keer aan de start in het autosportstadion “De Polderputten” aan de Hanetangerweg in Ter Apel. Het belooft weer een bomvolle middag met spannende en spectaculaire autosport te worden. Meer info over de wedstrijden is te vinden op www.ovalracing-terapel.nl of via de Facebook & Instagram pagina van NNO Ter Apel.

Aanvang:

11:30 uur tot ongeveer 18:00 uur

Foto’s: Stan Libuda.