Schenking bijzondere collectie boeken voor de bibliotheek van Museum Klooster Ter Apel

TER APEL – Met veel genoegen hebben wij een bijzondere collectie mogen aannemen. Ruim 350 boeken en naslagwerken over onder meer de middeleeuwen en middeleeuwse leefgewoonten, kloosters, religie en religieuze kunst, zijn afgelopen week geschonken aan het Museum Klooster Ter Apel.

De gespecialiseerde collectie is afkomstig en opgebouwd door Paulina de Nijs uit Groningen. Zij was jarenlang actief bij het samenstellen van historische en religieuze exposities voor MKTA en was o.a. de initiator van de drie Kloosterboeken die MKTA heeft uitgegeven in samenwerking met Waanders Uitgevers, over de middeleeuwse kloostergeschiedenis van de Nederlanden. Ook was ze jarenlang directeur van het Grafisch Museum Groningen en oprichter van Stichting PRINT. Oftewel een “boekenmens” pur sang met veel kennis van en interesse voor religieuze kunst en de middeleeuwen.

De geschonken boeken passen perfect in de collectie van het museumklooster. De bibliotheek van het museum is de laatste jaren flink aan het groeien en wordt steeds meer een kenniscentrum voor religie, religieuze kunst en middeleeuwen. MKTA streeft er naar om in de komende jaren alle titels van de boeken, tijdschriften, artikelen, etc. via de website online te presenteren, zodat ook geïnteresseerden de publicaties, op verzoek, in het museum kunnen raadplegen. Tot op heden maken alleen museummedewerkers gebruik van de bibliotheek.

