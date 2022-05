Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 24 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WISSELVALLIG EN KOEL | VOORAL VANDAAG BUIEN

Het wordt een vrij wisselvallige dinsdag met een zuidwestenwind en in de loop van de ochtend al kans op een regenbui. En vanmiddag nogal buiig, met lokaal ook onweer of een echte plensbui. Vanavond wordt het overwegend droog en redelijk helder weer. Het wordt ook een koele dag met maximumtemperaturen rond 16 graden, maar in een bui is het maar 12 graden. De wind is meest matig die waait uit het zuidwesten.

Vannacht is het droog en helder, en morgen zijn er dan ook meer opklaringen dan vandaag. Maar in de loop van de ochtend en morgenmiddag is nog wel kans op een lokale regenbui. Maximum morgen rond 17 graden en -net als vandaag- een matige zuidwestenwind.

Donderdag is het Hemelvaartsdag en dat is ook geen warme dag, maar de ochtend is droog met af en toe zon. De middag maakt kans op wat regen, maximum ook dan rond 17 graden. Er is donderdag een westenwind, vrijdag en het volgend weekend is er een noordwestenwind. Dat maakt het vrij koud met middagtemperaturen rond 14 graden en minima rond 8 graden, en bovendien een paar regenbuien. Dus dan moeten we het hebben van de opklaringen met korte tijd een felle zon.