Het MOW verkent het verlangen naar vroeger in De grote nostalgie show

BELLINGWOLDE – In De grote nostalgie show staat het MOW stil bij het verlangen naar vroeger. Diverse objecten en tableaus brengen je terug naar het verleden maar stellen tegelijk vragen over hoe wij bewaren, herinneren en vooruit kijken.



Over de tentoonstelling:

Nostalgie is in. We vullen onze huizen met vintage meubelen, kopen weer oranje prullenbakken met paarse bloemetjes en speuren naar vinyl voor op onze platenspelers. Waarom verlangen we naar een tijd

die nooit meer terugkomt? Wat betekent de huidige populariteit van nostalgie? En, hoe werkt nostalgie eigenlijk?

De grote nostalgieshow verkent de betekenis van nostalgie in onze tijd. Tegelijkertijd haal je je nostalgische hart op aan allerlei dingen van vroeger. Zoals je van het MOW gewend bent, kun je als bezoeker zelf bijdragen aan de expositie. Duik bijvoorbeeld een lab in vol ouderwetse geuren en beschrijf je herinnering, maak een filmpje als in Achterwerk in de kast of draai je favoriete liedje op een authentieke platenspeler.



Voorafgaand aan de tentoonstelling riep het MOW trotse brommerbezitters op een foto in te sturen waarop zij stralend poseren met hun Puch, Kreidler, Zundapp of Honda. Het museum werd overspoeld met fantastische foto’s en geeft deze een plek in de expositie.



MOW jong! nostalgie challenge

Jonge bezoekers wacht een eigen route door de tentoonstelling: de nostalgie challenge! Vraag bij de balie naar de expowijzer. Geschikt voor kinderen die zelf kunnen lezen of assistent-ouderen bij zich

hebben.



Opening en randprogramma

Op zondag 5 juni om 15.00 uur gaat de tentoonstelling van start met een korte show. Welke dat is, blijft nog even een verrassing. Bij huis-deejay Mart kun je die middag je eigen nostalgische liedjes aanvragen. Vanzelfsprekend staan een hapje en een drankje voor je klaar. Toegang is gratis. Museumkaart scannen mag. Via de agenda op hetmow.nl blijf je op de hoogte van het randprogramma bij De grote nostalgie show.



Over het MOW

Het MOW is een eigenzinnig museum in een prachtige, landelijke omgeving. In steeds wisselende exposities verkent het MOW de artistieke en cultuurhistorische betekenis, identiteit én toekomst van

het Groninger platteland, speciaal Westerwolde.

Ingezonden door MOW