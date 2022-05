DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Surwold

De politie verzoekt automobilisten die gisteravond in de omgeving van Surwold schade aan hun auto hebben opgelopen zich te melden bij het politiebureau in Papenburg. De eventuele schade werd veroorzaakt toen een 39 jarige bestuurster van een zwarte Hyundai slingerend over de weg in de richting van Esterwegen reed. Zij belandde daarbij meerdere keren op de linker weghelft. Ook op de Bockhorster Straße en de Hauptstraße in Esterwegen was dit het geval. Automobilisten moesten uitwijken om een aanrijding te voorkomen. Mogelijk hebben zij daardoor schade aan hun voertuigen opgelopen. De vrouw werd aangehouden. Haar rijbewijs werd ingevorderd, omdat zij onder invloed van alcohol achter het stuur zat.

Zondag is tussen 12.30 en 15.30 uur op de parkeerplaats van een recreatiepark aan de Waldstraße in Surwold een grijze Mazda CX-5 aangereden. De schade bedraagt 2.000 euro. De veroorzaker is weggereden. De aanrijding werd door een getuige gezien. De politie wil graag met haar en eventuele andere getuigen in contact komen. Zij kunnen contact opnemen met het politiebureau in Papenburg.

Haren

Maandag zijn politie en brandweer om 09.00 uur uitgerukt voor een autobrand op de A31 ter hoogte van Haren. De bestuurder wist de auto veilig aan de kant te zetten en deze ongedeerd te verlaten. De weg is enige tijd in zuidelijke richting afgesloten geweest.

Meppen

Gistermiddag om 14.20 uur is op de B70 bij Meppen een witte Dacia aangereden. Dit gebeurde toen de bestuurder tussen de afritten Stadion en Hemsen van rijbaan wisselde. Hierbij werd zijn auto door een zwarte Mercedes-Benz geschampt. De bestuurder daarvan is doorgereden.

Tussen 17 en 18 mei is in de omgeving van de Königstraße of de Friedrichstraße in Meppen een grijze Fiat 500 aangereden. De politie is op zoek naar de veroorzaker en eventuele getuigen.

Bunde

Vanmorgen hield de politie om 08.50 uur op de Weenerstraße in Bunde de auto van een 55 jarige inwoonster van Bunde staande. Dit omdat de vrouw geen autogordel droeg. Tijdens de controle bleek dat de vrouw onder invloed van alcohol verkeerde. Een ademtest weest 2,03 promille aan. De vrouw werd voor bloedonderzoek meegenomen en haar rijbewijs werd ingenomen.

Papenburg

De politie van Papenburg heeft op 10 mei de fiets op onderstaande foto in beslag genomen. Het betreft een zwarte fiets van het merk Kettler. Bent u of kent u de eigenaar van deze fiets neem dan contact op met het politiebureau in Papenburg (0049) (0) 4961/9260.