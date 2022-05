Meld je aan voor talentontwikkelingstraject GRONDSLAG

GRONINGEN – GRONDSLAG, een unieke samenwerking tussen poporganisaties ESNS, SPOT, Vera,

Simplon, Noordstaat, Paradigm, KopjeK, EM2 en POPgroningen, is op zoek naar nieuwe en enthousiaste deelnemers voor het talentontwikkelingstraject seizoen 22/23. De geselecteerde acts worden gekoppeld aan een van de betrokken poporganisaties en krijgen een cultureel seizoen lang coaching van professionals uit de muziekindustrie. In de vorm van individuele coachingsessies en vier gezamenlijke meet-ups, werken de deelnemers aan de ontwikkeling van hun muzikale loopbaan. De inhoud van het traject wordt mede gevormd door de behoeften van de deelnemende act.



Deelnemers van GRONDSLAG komen uit de provincie Groningen. Het traject is geschikt voor live-acts van alle genres, die eigen muziek maken. Daarnaast is het van belang dat de act gedreven is en een focus heeft op muzikale en inhoudelijke ontwikkeling en openstaat voor coaching, samenwerkingen en feedback.



Wat vorige deelnemers zeggen

In juni ronden de eerste deelnemers DOR, D-Sire, Eliza, Jos Lok, Waterleaf, Rommy Gabay, Bee Sting, Alexander Moto, hun GRONDSLAG traject af. Max en Laura van de act D-Sire: ”Dankzij GRONDSLAG hebben we de basis kunnen leggen voor onze live act. Onze coach Cynthia heeft ons geholpen met het vinden van onze live sound. Met behulp van de GRONDSLAG sessies hebben we die sound weten te finetunen en contacten binnen de scene kunnen leggen.”



Over GRONDSLAG

GRONDSLAG is specifiek ontwikkeld om ruw muzikaal pop, electronic en urban talent van Groningse bodem op maat te helpen ontwikkelen, onderscheiden, zelfredzamer te worden en handvaten mee te geven. Om zo beter uitgerust te zijn om te werken aan een duurzame muzikale loopbaan. Jaarlijks zal GRONDSLAG 8 acts ten behoeve van hun ontwikkeling ondersteunen. De manier waarop dit gebeurt is geheel afhankelijk van de behoefte van de act. GRONDSLAG is grofweg voor acts die Kunstbende en Popsport ontgroeid zijn, maar waarvoor professionaliseringstraject Hit The North en deelname aan de Popronde nog een brug te ver zijn. Met dit traject zetten de betrokken organisaties zich in voor een duurzaampopklimaat in de provincie Groningen.

Aanmelden kan tot donderdag 23 juni 12.00 uur via www.grondslag.org/open-call

