Veel te doen op Nationale Stoomtreindag bij Museumspoorlijn STAR

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 26 mei, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE PERIODEN | KOUDE FASE OP KOMST

Het mooiste stuk van de dag is vandaag de ochtend want dan zijn de meeste zonnige perioden. Vanmiddag is er ook nog zon, maar in het algemeen neemt de bewolking toe en vanavond gaat het af en toe regenen. Koud is het niet: de middagtemperatuur is 17 á 18 graden, bij een matige tot vrij krachtige wind uit west naar zuidwest.

Vannacht valt er eerst wat regen maar dat gaat snel weer weg en het klaart op. Toch zal het morgen niet droog blijven want dan waait de wind uit het westen tot noordwesten en daardoor is er kans op enkele buien van zee. Het is morgen ook kouder: de maximumtemperatuur ligt rond 15 graden.

En in het weekend wordt het zeker niet warmer want dan draait de wind naar noordwest tot noord. Dat geeft zaterdagmiddag temperaturen rond 14, en zondagmiddag rond 12 graden. De kans op buien neemt dan ook toe en je moet niet gek opkijken als er zondag een hagelbui bij zit. Maar de meeste tijd zijn er in het weekend ook opklaringen. Het is trouwens pas dinsdag dat het weer wat zachter lijkt te gaan worden.