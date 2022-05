DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Vannacht om 00.50 uur is een 34 jarige inwoner van Weener van zijn telefoon beroofd. Het slachtoffer was lopend met zijn fiets op de Neuschanzer Straße in de richting van Bunde onderweg toen hij plotseling ter hoogte van een burg langs de grens door een onbekend persoon in de sloot werd geduwd. Vervolgens werd zijn telefoon uit zijn broekzak genomen. De dader ging er in een auto in de richting van de Charlottenpolder vandoor. Hij was ca. 1.80 m lang en droeg donkere kleding.

Rhauderfehn

In 2021 werden in de omgeving van Rhauderfehn meerdere diefstallen uit auto’s, garages en schuurtjes gepleegd. Bij huisdoorzoekingen heeft de politie diverse spullen zeker gesteld die vermoedelijk van diefstal afkomstig zijn. Het betreft kostbaar gereedschap van o.a. het merk Makita, sieraden en vrije tijdsartikelen. De politie is op zoek naar de rechtmatige eigenaren van de spullen. Zij kunnen contact opnemen met de politie in Leer (0491-97690254 of fk2@pi-ler.polizei.niedersachsen.de) De spullen zijn hier te zien.

Papenburg

Op 21 mei is tussen 11.00 en 12.45 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Johann-Bunte-Straße een paarse VW bus aangereden. Hierdoor ontstond voor 4.000 euro schade. De politie is op zoek naar de veroorzaker.