Topdrukte bij administratiehulp Humanitas Emmen/Borger-Odoorn

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 27 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

FRISSE DAGEN | NA MAANDAG WEER ZACHTER

Een aantal frisse dagen: die gaan vandaag beginnen want morgen wordt het nog wel 14 a 15 graden in de middag, maar zondag en maandag krijgen we maximumtemperaturen van maar 12 tot 14 graden. En dat is toch meer dan 5 graden onder normaal. Daarbij is ook kans op een paar buien, met zondag ook kans op een hagelbui.

Vandaag komen er er eerst enkele opklaringen en het wordt een tijdje redelijk zonnig, maar vanmiddag en vanavond is er vooral in het noorden ook kans op een bui. Maximum vandaag dus rond 15 graden, en een matige tot vrij krachtige wind uit west tot noordwest: windkracht 3 tot 5.

Vannacht is het wisselvallig met opklaringen en soms een bui, met minimumtemperaturen rond 8 graden. Morgen wisselen zon, wolkenvelden en een lokale bui elkaar af. Dan is er een noordwestenwind die opnieuw windkracht 3 tot 5 haalt. Zondag is er minder wind maar de kans op een bui blijft en het is koud voor de tijd van het jaar. Na het weekend is het op maandag overwegend droog, vanaf dinsdag gaat de temperatuur omhoog richting de 20 graden en dan neemt de kans op een regen- of onweersbui geleidelijk weer toe.