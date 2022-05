Aanpassingen voormalige Rabobank Scheemda als opvanglocatie starten volgende week

SCHEEMDA – De gemeente Oldambt heeft half mei gesproken met omwonenden en betrokkenen over de voormalig Rabobank in Scheemda als derde opvanglocatie. Dit waren constructieve gesprekken waarbij vragen gesteld werden, informatie gedeeld en ook aandachtspunten werden benoemd. Op basis van de gesprekken is de keus gemaakt om het pand daadwerkelijk in te gaan zetten. Komende week wordt gestart met aanpassingen in het gebouw en de verwachting is dat dat een maand duurt. Daarna kunnen de eerste Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen.

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema zegt daarover: “Een dertigtal omwonenden ging in gesprek met ons als gemeente, maar ook met elkaar. Punten die aan de orde kwamen waren bijvoorbeeld wat de vluchtelingen over dag doen en over veiligheid. Verder gaven inwoners ook aan graag betrokken te blijven bij de opvanglocatie.

Bron: Gemeente Oldambt