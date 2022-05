Jeugdteam LTC Oude Pekela 11 t/m 14 jaar Voorjaarskampioen

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 29 mei, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

FRISSE ZONDAG | NA MORGEN ZACHTER

Met de noordwestenwind is er veel bewolking en bovendien is de luchtdruk wat gedaald. Daarom is het een overwegend bewolkte dag en vanochtend valt er plaatselijk een beetje regen of motregen. In de loop van vanmiddag en vanavond komen er weer enkele opklaringen en dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Warm is het zeker ook niet: het wordt maar 12 of 13 graden.

Vannacht blijft er weinig wind over en er is nog kans op een kleine bui, maar morgenochtend is het droog met zonnige perioden. Morgenmiddag is er opnieuw kans op een bui maar er komen vooral meer opklaringen. En bij een zwakke wind wordt het morgenmiddag 14 á 15 graden.

Dinsdag en woensdag stijgt die middagtemperatuur verder naar 17 tot 19 graden, maar veel warmer wordt het niet en door lagedrukgebieden in de buurt is er die dag vrij veel bewolking en is er kans op enkele buien. Donderdag en vrijdag komen er weer wat meer opklaringen, al blijft er kans op een bui.