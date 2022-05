V.V. Veelerveen blijft ongeslagen

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 30 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LOKAAL EEN BUI | LANGZAAM ZACHTER

Het wordt een rustige maandag met vrij veel bewolking en dat zijn vooral stapelwolken, met regelmatig wat zon. Nu is er vooral vanochtend en in het begin van de middag nog kans op een bui. Maar de luchtdruk gaat wat omhoog en later is het overal droog. Het is zeker nog niet warm met een maximum van 14 graden, maar door de zwakke wind is het voor het gevoel al wat zachter dan in het afgelopen weekend.

Vanavond en vannacht is het dan ook rustig en droog, met temperatuur dalend tot 6 graden. Morgen stijgt het tot een graad of 17 en daarbij komt een zwakke oostenwind te staan. Helemaal droog is het dan niet: in de loop van de ochtend en morgenmiddag is er kans op regenbuien. Daar kan een enkele flinke bui bij zijn en ook morgenavond is er kans op wat regen.

En zelfs woensdag zijn buien mogelijk want dan komt een storing over het Noorden te liggen. Na woensdag wordt het droger met zonnige perioden en middagtemperatuur donderdag rond 17 graden, aan het eind van de week komt de 20 graden weer in beeld.