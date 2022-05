Brandweer Stadskanaal rukt wederom uit voor melding vreemde lucht

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 31 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BUIENKANS NEEMT TOE | MORGEN REGENACHTIG

Het is vandaag weliswaar een rustige dag want er zijn geen grote hoge- of lagedrukgebieden in de buurt. Maar er is vrij veel bewolking en er is vanmiddag en vanavond ook een goeie kans op een paar buien. En daar kan een flinke bui bij zijn. Want de lucht is onstabiel en het warmt door de opklaringen redelijk op: de maximumtemperatuur is ongeveer 17 graden.

Vannacht en morgenochtend is er ook niet veel wind maar de kans op buien blijft zowel vannacht als morgen aanwezig. Het kan morgen tamelijk regenachtig en nat worden: 10 mm aan neerslag is in totaal goed mogelijk. Veel zon is er morgen ook niet en de temperatuur is maar 14 tot 16 graden.

Maar donderdag is die buienstoring voorbij en dat is dan ook een droge dag met flinke zonnige perioden en stapelwolken. Maximum donderdag rond 18, vrijdag rond 21 graden. In het weekend is het ook ongeveer 20 graden en de zaterdag lijkt droog te blijven, zondag is er vanuit het zuiden kans op buien vanuit het zuiden.

En zo lijkt de eerste fase van de nieuwe maand gemiddeld te gaan verlopen, met vooral morgen dus kans op buien.