Bestuurswisseling raad van bestuur Ommelander Ziekenhuis Groningen per 1 juli 2022

SCHEEMDA – In verband met de nieuwe meerjarenfase die het ziekenhuis ingaat en het vertrek van bestuursvoorzitter Hennie Sanders volgend jaar per 1 juli 2023 is er uit het oogpunt van continuïteit en stabiliteit voor gekozen om nu alvast de voorzittersrol in te vullen. Bas Wallis de Vries, lid raad van bestuur medische zaken, neemt daarom per 1 juli 2022 de rol van voorzitter op zich. Hennie Sanders, de huidige voorzitter, wordt per die datum lid van de raad van bestuur met de financiële en bedrijfsmatige portefeuilles.

Henk Bakker, voorzitter van de raad van commissarissen: “Deze stap toont leiderschap en een grote betrokkenheid bij het ziekenhuis. We hebben veel waardering voor de wijze waarop Hennie Sanders de afgelopen jaren haar rol als bestuursvoorzitter heeft ingevuld, in plezierige en collegiale samenwerking met Bas Wallis de Vries. Op het gebied van de doorontwikkeling van de organisatie en de financiële uitdagingen zijn belangrijke resultaten behaald, in een periode die voor een groot deel werd bepaald door de coronacrisis. Samen hebben zij het ziekenhuis daar uitstekend doorheen geloodst. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat het voorzitterschap bij Bas in goede handen is en zijn tegelijk erg blij dat Hennie bereid is om de rol van lid raad van bestuur op zich te nemen.”

Duurzame positie in de regio

De raad van bestuur heeft voortdurend oog voor een duurzame positie van het ziekenhuis, zowel voor de patiënten als de medewerkers, met daarbij een grote betrokkenheid bij de regio. De rolwisseling binnen de raad van bestuur is niet alleen goed voor de continuïteit van het bestuur, maar ook voor de stabiliteit van de organisatie. De ervaring en expertise blijft immers behouden, maar er is ook ruimte om tijdig een nieuw lid raad van bestuur aan te trekken.

Henk Bakker vervolgt: “Hennie vertrekt pas over ruim een jaar, maar het is passend om nu alvast stil te staan bij haar koersvaste en gedegen voorzitterschap van de afgelopen jaren. Zij heeft in die rol veel betekend voor het ziekenhuis. Ook haar inzet en manier van werken waarderen we erg en daar zijn we haar zeer erkentelijk voor.”

Voorzittershamer overdragen

Hennie Sanders: “Ik voel me enorm betrokken bij het ziekenhuis, de patiënten en alle collega’s. Dat ik in mijn voorzittersfunctie heb kunnen bijdragen aan de doorontwikkeling van het ziekenhuis vervult mij dan ook met dankbaarheid. Ook ben ik blij met de goede resultaten die we gezamenlijk hebben bereikt. Voor het ziekenhuis en voor mij is het nu een logisch moment om de voorzittershamer aan Bas over te dragen. Ik werk met veel plezier met hem samen en op deze wijze kan ik mij volledig toeleggen op de bedrijfsmatige en organisatorische portefeuille.”

Bas Wallis de Vries: “In 2022 gaan we een nieuwe meerjarenfase in en gaan we ons volledig focussen op zowel de verdere groei van de patiëntenzorg als het vasthouden van én continu verbeteren van onze kwaliteit. Ik kijk er naar uit om als bestuursvoorzitter de volgende fase van het ziekenhuis te gaan leiden. Een fase waar inhoudelijke ontwikkelingen in het ziekenhuis- en zorglandschap en de rol en positie van het Ommelander Ziekenhuis daarin een belangrijk aandachtspunt wordt. Ik zie deze fase met vertrouwen tegemoet, wetende dat de medewerkers van het ziekenhuis zich elke dag met heel hun hart inzetten voor de toegankelijkheid van zorg voor de inwoners van de regio. Daar ben ik trots op.”

Bas Wallis de Vries en Hennie Sanders hebben de afgelopen jaren samen een brede basis gelegd voor het ziekenhuis. Bas Wallis de Vries: “Die basis wil ik de komende jaren in samenwerking met onze netwerkpartners graag verder uitbouwen. Ons ziekenhuis heeft hierin een belangrijke functie als regionaal algemeen ziekenhuis. Ik heb er zin in om het komend jaar samen met Hennie de uitdagingen voor het ziekenhuis aan te gaan. Ik heb grote waardering voor haar expertise en betrokkenheid.”

Bron: OZG