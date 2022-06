Dagcentrum PUK wint Facebookactie Houthandel Westerwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 1 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BUIIGE DAG | NA MORGEN TIJDJE DROOG

Er is vandaag een lagedrukgebied boven Noord-Nederland en dat gaat maar langzaam door naar Duitsland. Daardoor wordt het een buiige dag met regelmatig wat regen en zeker vanmiddag ook enkele flinke buien. Er is kans op onweer hagel, tot de avond kan plaatselijk meer dan 10 mm aan regen vallen. Het is ook overwegend bewolkt en het is fris met een maximum van maar 14 graden. De wind is trouwens maar zwak tot matig en variabel van richting.

In het begin van de avond kan ook wat regen vallen maar gaandeweg de avond wordt het droog en vannacht klaart het op. Dan kan mist ontstaan, maar dat is een goed teken voor morgen: er zijn morgen flinke zonnige perioden met wat stapelwolken. Maximumtemperatuur morgenmiddag rond 18 graden, minimum komende nacht rond 6 graden.

En dat mooie weer krijgt vrijdag en zaterdag een vervolg met flink wat zon en maxima van 21 of 22 graden en een noordoostenwind. Op de pinksterdagen is er wat meer bewolking en is er kans op een regen- of onweersbuien.