Groninger Molenweekend op 11 en 12 juni

GRONINGEN – Groninger Molenweekend 2022: op 11 en 12 juni kunt u genieten van dit monumentaal erfgoed.

Groningen is een echte molenprovincie. Meer dan tachtig molens sieren onze provincie en hoewel de meeste geen economische functie meer hebben, zijn ze onmisbaar in ons landschap. Koren- (en pel)molens, poldermolens, een houtzaagmolen: ontdek hoe deze werktuigen, waarvan Molen Edens in Winschoten uit 1763 de oudste is, dankzij de inzet van vele vrijwilligers nog altijd kunnen draaien.

De molenaars hebben er zin in, zeker nu zij na twee coronajaren weer bezoek op de molen kunnen ontvangen. Een greep uit het aanbod.

Poldermolen De Eolus Den Ham

De molen zal draaien en bij voldoende wind water malen. De molenaar vertelt over de werking van de molen. In De Eolus zijn diverse modelmolens en molenonderdelen te bezichtigen. Ook worden er molenboeken en molenansichtkaarten verkocht.

Korenmolen Nieberter molen

In verband met het 200 jarig bestaan van de molenromp draait de molen tijdens het Groninger Molenweekend 2022 24 uur achter elkaar. Van zaterdag 12:00 tot zondag 12:00 uur. Zaterdag is er van 20:00 tot 22:00 uur een tijdlijnpuzzel. Zondag tussen 8:30 en 10:00 uur is er een gratis ontbijt voor de inwoners van Niebert. Vooraf opgeven noodzakelijk!

Poldermolen De Eendracht Sebaldeburen

De molenaar demonstreert op verzoek, en bij voldoende wind en water, de hydraulische aandrijving van de molen.

Poldermolen Meervogel Hoeksmeer

Ontdek de dit voorjaar uit het ei gekropen grutto’s, kieviten en andere weidevogels in één van de mooiste

natuurgebiedjes van Groningen in een ware weidevogel belevingsspektakel.

Koren- en pelmolen Grote Geert Kantens, koren- en pelmolen Eva Usquert en koren- en pelmolen Windlust Zandeweer

Alle drie de molens zijn locatie voor het Quiltfestival Noord-Groningen. In Grote Geert op zaterdagmiddag een optreden van de Kaantster Vlinthippers.

Koren- en pelmolen De Hoop Middelstum

Er wordt gemalen (bij voldoende wind), pannenkoeken gebakken en er is een expositie van schilderijen.

Koren- en pelmolen Hollands Welvaart Mensingeweer

Draaiende molen met uitleg en rondleiding door molenaar en/of molengids, en een fenomenaal uitzicht van Stad tot Wad vanaf de stelling. Op zondag: koffie- en theeschenkerij In de Malle Molen met terras open, zelf graan malen met de kweern = handmolen, verkoop meel-, molen- en streekproducten.

Korenmolen Windlust Overschild

Bij voldoende wind malen de molenaars graan tot veevoer. Tevens geven zij rondleidingen.

Standerdmolen Bourtange

De koren- en pelmolen in Bourtange is getuige van de slag om de vesting. Re-en-actors en kanongebulder, musketknallen en piekeniers die elkaar te lijf gaan. De molen is geopend en de molenaars demonstreren de techniek. Bij voldoende wind kan er ook worden gemalen.



Hoe word je molenaar?

Dit jaar bestaat het Gilde van vrijwillige molenaars vijftig jaar. Daarom is er in deze editie van het Groninger Molenweekend extra aandacht voor de opleiding tot molenaar. Zo kan men (in ieder geval) op vier van de negen instructiemolens informatie krijgen over de opleiding. Dat zijn poldermolen De Helper bij het Paterswoldsemeer, koren- en pelmolens De Vier Winden in Pieterburen en korenmolen Molen Edens in Winschoten. En op (instructie)Molen van de Groote Polder in Slochteren wordt lesgegeven, bezoekers zijn van harte welkom om ‘mee te kijken’ en eventueel vragen te stellen.

Meer informatie over de opleiding is te vinden op de website van het Gilde:

instructeurs en stagemolenaars provincie Groningen



Film over pellen

Het Gilde, afdeling Groningen, heeft in het kader van het jubileum een film over pellen laten maken: ‘Van gerst tot gort’. De reden om voor dit thema te kiezen is dat pelmolens voornamelijk in de provincie Groningen te vinden zijn. De film is online te bekijken: https://vimeo.com/685035825



Groninger Molenlied

Voor het Groninger Molenweekend 2019 heeft Erfgoedpartners, die het evenement organiseert, een molenlied laten

componeren door de bekende Groninger zanger Erwin de Vries. Beluister het lied:

https://erfgoedpartners.nl/groninger-molenweekend-2019/



Raadpleeg voor het volledige overzicht van de deelnemende molens, wanneer zij draaien (zaterdag, zondag of beide dagen) en hun programma de website van Erfgoedpartners:

Overzicht programma’s Groninger Molenweekend 2022

Ingezonden