Lancering STILO voor inwoners met goede ideeën 

OLDAMBT – Vandaag is STILO, de Stichting Stimulering Leefbaarheid Oldambt, officieel van start gegaan. Dat betekent dat inwoners of vrijwilligersorganisaties uit Oldambt, die een goed idee hebben voor hun dorp of wijk, dat idee kunnen inbrengen bij STILO. De stichting wil mensen helpen met uitwerken van ideeën tot projecten en kan vervolgens ook een financiële bijdrage leveren aan die projecten.

Burgerinitiatieven

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema vertelt: “Als gemeente hadden we al ervaring met zogenaamde burgerinitiatieven. Dat zijn ideeën en projecten van inwoners die zorgden voor een leefbaar Oldambt. Als een burgerinitiatief werd goedgekeurd, kregen de aanvragers subsidie om het plan uit te voeren. STILO doet ongeveer hetzelfde. Er is één groot verschil: burgerinitiatieven werden beoordeeld door ambtenaren. Bij STILO beoordelen inwoners de binnengekomen ideeën. Op deze manier willen we onze inwoners meer verantwoordelijkheid geven over hun eigen leefomgeving. Ze weten zelf namelijk veel beter waar en hoe hun leefomgeving verbeterd kan worden.”

Leefbaarheid stimuleren

Het belangrijkste doel van STILO is het stimuleren van de leefbaarheid in Oldambt. Leefbaarheid is een breed begrip. Bard Boon, voorzitter van de stichting, legt dat begrip uit: “Leefbaarheid gaat over hoe aantrekkelijk het is om ergens te wonen. Projecten die de leefbaarheid in een bepaalde buurt verbeteren, gaan vaak over het aantrekkelijker maken van de omgeving, het verbeteren van het contact tussen de bewoners of het werken aan de gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan een speeltuin voor kinderen, een beweegpark voor sporters of een mooie wandelroute. Ook ideeën op het gebied van kunst en cultuur zijn welkom bij STILO.”

De stichting

STILO bestaat uit zeven panelleden en zeven bestuursleden, die allemaal in de gemeente Oldambt wonen. Het panel adviseert over de besteding van het geld en het bestuur beslist uiteindelijk over welke ideeën geld krijgen uit het stimuleringsfonds. STILO wordt mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Programma Groningen.

