Nieuw informatiebord legt verbinding tussen informatie en de bomen in het arboretum in Blijham

BLIJHAM – Bij het Palaios Arboretum in Blijham is een informatiebord geplaatst.

Begin december van 2021 hebben leden van de Dorpsraad Blijham, samen met vrijwilligers, op het terrein van de voormalige huishoudschool aan de Raadhuisstraat – Oosterstraat – Plantsoenweg in Blijham de bomen voor het Palaios Arboretum geplant. Het zijn soorten, die hier miljoenen jaren geleden ook stonden, zoals: Wijnstok, Esdoorn, Suikerwerk, Pekanoot, Japanse Cypers, Japanse Walnoot en Douglasspar. Ze zijn bijelkaar gezocht door de heer Wiecher Huisman, dendroloog en bomenkenner uit Gasselte. Hij begon een zoektocht en wist bij kwekers in Nederland, Duitsland en België 100 verschillende originele exemplaren op de kop te tikken.

Ook werd er een pad aangelegd. Deze is verhard met zogenaamd olivijn split, een mineraal dat CO2 uit de lucht opneemt. Met de aanleg van deze arboretum heeft Blijham een bomentuin, waarvan er in Nederland en mogelijk zelfs niet in heel Europa geen gelijke bestaat.

In het deel van park Blanckenborg, grenzend aan het Oosteinde, stond vroeger een Oldambster boerderij. Dit is deels nog zichtbaar door een stuk verharding en de aanwezige beplanting. Naast dergelijke boerderijen waren altijd hoogstamboomgaarden aanwezig. Begin maart van vorig jaar werden op het terrein 50 fruitbomen geplant. Het zijn rassen, die daar mogelijk vroeger hebben gestaan. Het zijn o.a. Mispel, Groninger Kroon, Notarisappel, Gieser Wildeman, Zoete Kroon, Reine Claude, Glorie van Holland, Zoete Brederode en Juttepeer. Als een onderdeel van het park, is deze boomgaard arboretum openbaar toegankelijk zijn en mag iedereen de rijpe vruchten plukken.

Onlangs is bij het Palaios Arboretum aan de Raadhuisstraat een informatiebord geplaatst, waarop de namen van de bedrijven die aan de totstandkoming het arboretum hebben meegewerkt staan vermeld. Het bord is in opdracht van de Dorpsraad gemaakt door metaalatelier Boombaard en de vormgeving van de tekstborden is gerealiseerd door Studio Hoeked, beide uit Blijham. De gedachtegang voor de opdracht was om een verbinding te leggen tussen informatie en de bomen in het arboretum. Het is een boom van cortenstaal geworden, met bladeren in de vorm die ook in het logo staan van arboretumdorp Blijham. In de boom zijn de infoborden verwerkt. Een mooi resultaat en gerealiseerd door ondernemers uit het dorp.

Foto’s: Mazzelmoaze