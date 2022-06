Verkeerswijzer Groningen houdt snelheidsactie in gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – Verkeerswijzer Groningen gaat op donderdag 2 juni in de gemeente Stadskanaal lasergunacties houden. Deze snelheidsmetingen vinden plaats op vijf locaties in de bebouwde kom van diverse plaatsen binnen de gemeente. De actie is bedoeld om automobilisten op een ludieke manier op hun snelheidsgedrag te wijzen. Er wordt niet bekeurd. De komende weken wordt de actie ook in de rest van de provincie gehouden, op 50 plekken in totaal.

De actie wordt uitgevoerd door Veilig Verkeer Nederland (VVN) en waar mogelijk met bewoners. Een persoon bedient de lasergun, de tweede noteert de snelheid en de derde staat verderop met een bord om de automobilist op de snelheid te wijzen.

Remweg

Veel mensen realiseren zich niet dat snelheid van grote invloed is op de remweg. Je hebt namelijk al een reactietijd van één seconde. Hoe harder je rijdt, hoe groter de afstand die je aflegt voor je daadwerkelijk begint te remmen. Waar je bij dertig kilometer per uur al stil zou staan, moet je bij vijftig nog beginnen met remmen. Steekt er plotseling een kind over, dan is de kans groot dat je die bij vijftig kilometer per uur raakt, terwijl je dat bij dertig had kunnen voorkomen. Daarom is het zo belangrijk om je aan de maximum snelheid te houden.

De snelheidscampagne bestaat dit jaar uit onder andere posters langs de wegen, een social mediacamapgne en verschillende acties op straat. Verkeerswijzer Groningen voert deze, en andere verkeersveiligheidscampagnes, in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uit.

Over Verkeerswijzer Groningen

Verkeerswijzer Groningen is een initiatief van de gezamenlijke overheden in de provincie Groningen. Onder deze naam organiseren zij verkeersveiligheidscampagnes en educatie-activiteiten om het aantal verkeersslachtoffers verder terug te dringen.

Ingezonden