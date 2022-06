Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje rond Sellingen

SELLINGEN – Vandaag organiseerde wandelcoach Eltjo Glazenburg een wandeling rond Sellingen. Hieronder het verslag van Ooldrik Modderman.

Wandeling Natuur Cultuur Ommetje Sellingen woensdag 01-06-2022.

Wandelen met wandelcoaches Els Eckhardt, Els van Hoof, Eltjo Glazenburg en Ooldrik Modderman in het prachtig natuurgebied van Westerwolde en door de Sellinger bossen. Startpunt: Koffie en Thee Schenkerij Kopje Genieten.



Route: Langs de Ruiten Aa-over de heidevelden Ter Borg-Ter Walslage-Poststruiken-Tange Es-Wessingetange-Zuidveld-over en door de nieuw aan te leggen natuurbegraafplaats Laude (eeuwig grafrust)- Heliofytenfilter Slangenborg-Holle Beetse Vennekamp en dan maar terug via fietspad(en) i.v.m. regen buien terug naar beginpunt.

Sellingen: (Westerwolds: Zèlng, Sèln; Gronings: Sell’n) is een dorp in de gemeente Westerwolde van de provincie Groningen. Het ligt in de streek Westerwolde aan de Ruiten Aa. Sellingen: is een esdorp en het heeft dan ook een voor deze dorpen kenmerkende brink. Het dorp ontstond in de Middeleeuwen.

Zuidveld: is ontstaan aan het einde van de 19e eeuw, toen de markegronden van Sellingen verdeeld werden en het gebied ontgonnen werd. De huizen van Zuidveld liggen aan de Zuidveldweg, die deels langs het Ruiten-Aa-kanaal loopt. De bebouwing aan de Breetuinenweg wordt ook tot Zuidveld gerekend. Even ten westen van Zuidveld ligt de Zuidveldsluis in het Ruiten-Aa-kanaal, een van de vele sluizen in dit gebied met zelfbediening.

Helofytenveld-Holle Beetse Vennekampen:

Citaat:

Speur tussen het riet naar de rietvogels

Jelka Vale, boswachter Westerwolde

Jelka Vale: “Een stukje dorp, een oude kerk met prachtig uitzicht, vergezichten, weideschapen en een mix van jonge en oude natuur. Je komt tijdens deze wandeling van alles tegen op je pad. Een mooie route in welke jaargetijde ook.

Bij het water van de helofytenfilter speur je tussen het riet naar rietvogels, zoals de roerdomp. Op de akkervelden vind je weer andere soorten. Dat worden er steeds meer. Je kunt er nu al uitkijken naar de veldleeuwerik en fazant, maar men hoopt ook snel de patrijs te mogen verwelkomen.

Zelf sta ik het liefste stil bij de Holle Beetse Vennekampen. Je kijkt uit over een open stuk land met een weids uitzicht en kunt de oude houtwallen en kleuren van de herfst goed zien. Wandelend door het gebied zie je de indrukwekkende dikke, oude eiken liggen. Ik kom er bijna altijd wel een ree tegen.” De route die gewandeld is loopt over diverse wandelpaden van het Streekpad Westerwoldepad.

Verslag: gemaakt door: Ooldrik Modderman.

Foto’s: Henny van Huizen en Greetje Dümmer. Klik HIER.

