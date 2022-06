Aldi licht Vlagtwedder ondernemers voor over bouw nieuw filiaal

VLAGTWEDDE – Gisteravond verzorgden de heren Tjeerd Douma en Thomas Nigon van Aldi Vastgoed bij Partycentrum Rendering een voorlichting over de nieuwbouw van de Aldi.

Aan de Wilhelminastraat in Vlagtwedde komt een nieuwe Aldi supermarkt. Het huidig pand, alsmede de voormalige bloemenwinkel, worden gesloopt. In het voorste pand was vroeger een garagebedrijf en daarna een Kroon supermarkt van W.N. Huls gevestigd. Sinds vorig jaar is het pand eigendom van Aldi vastgoed; daarvoor werd het aan hen verhuurd. Aldi heeft voor de sloop en de bouw een vergunning aangevraagd.

Als de vergunningen rond zijn wordt het gedeelte, waar tot voor kort bloemenzaak Agnes Fleur was gevestigd, gesloopt. Daarna zal archeologisch onderzoek plaatsvinden. Wanneer de huidige Aldi wordt gesloopt is nog niet bekend. De bouw van de nieuwe zaak zal ongeveer vijf maanden in beslag nemen.

Aldi heeft ons twee foto’s beschikbaar gesteld waarop de nieuw te realiseren situatie zichtbaar is. De ingang komt aan de voorzijde en de laad- en losplaats is aan de achterzijde ingetekend. Er komen ruim 70 parkeerplaatsen. De verkoopruimte is ruim 1.000 vierkante meter.

