Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 2 juni, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIG | ZONDAG REGEN- EN ONWEERSBUIEN

Het is een mooie en stabiele dag want er ligt een hogedrukgebied boven de Wadden en het Noorden. Er is ook maar een zwakke veranderlijke wind en vanochtend zijn er soms wolkenvelden en wat stapelwolken, maar er is vooral veel zon. Door de zon wordt het ook wat warmer dan gisteren met maximumtemperatuur van 18 á 19 graden.

Morgen is het wat dat nog betreft beter met een maximum rond 21 graden. Dan is er een matige noordoostenwind en het hogedrukgebied trekt dan wat meer naar het noorden op de Noordzee.

Zaterdag blijft dat daar liggen en dan is er een oostenwind, met nog steeds veel zon in onze contreien en bovendien een maximum rond 22 graden.

Maar zondag komt er juist een lagedrukgebied vanuit België naar ons land. Het begint dan waarschijnlijk bewolkt maar droog, maar in de loop van de middag en de avond komen er flinke regen- en onweersbuien. Maximum ook dan tot 22 graden, begin volgende week gaat het terug naar 18 tot 20 graden, met zowel maandag en dinsdag nog af en toe regenbuien. Het wordt dus een wisselvallige Pinsteren met kans op een zomerse bui.