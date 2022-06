Grauwe Kiekendief Kenniscentrum Akkervogels zoekt met drone naar nesten

WESTERWOLDE – Vanmorgen werd met behulp van een warmtebeeldcamera gezocht naar nesten van de Grauwe Kiekendief.

Vanmorgen waren Madeleine Postma, Danny Gerrets en Toni Hoenders van het Grauwe Kiekendief Kenniscentrum Akkervogels en fotograaf Mazzelmoaze al vroeg uit de veren. Ze gingen met een drone met warmtecamera op zoek naar een nest van de Kiekendief.

In plaats van uren posten kun je op deze wijze een perceel met waypoints op een soort van Googlemaps een programma uitzetten en op zoek gaan naar een nest. Eerder ging een persoon het veld in om te kijken of er al kuikens waren. Dit om te bepalen wanneer ze een beschermingskooi moesten plaatsen. Een ander voordeel is dat er nog geen sporen naar het nest zijn. Zo blijven de rovers ook langer uit de buurt.

De drone werd klaargezet en het programma geïnstalleerd. Vervolgens vloog de drone op een bepaalde hoogte in lijnen over het veld maakte steeds een aaneensluitende foto. De piloot die de drone bestuurde kon op zijn schermpje zien of er iets afwijkends in beeld kwam. Dit werd weergegeven als een felle witte stip. Daar zoomde hij op in om te zien wat het was. Een waarnemer keek ook mee.

Bij het Grauwe Kiekendief Kenniscentrum Akkervogels hebben ze een extra scherm waarop je ook op mee kunt kijken. Deze kun je ook omzetten in een andere contrast. ( Op de foto in het rood en het nest is een zwarte stip)

En zo vonden ze een broedend Grauwe Kiekendief vrouwtje dat op een aantal eieren zit.

Tekst en foto’s: Mazzelmoaze