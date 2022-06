DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Tussen dinsdag 18.00 uur en woensdag 8.00 uur is een witte Opel Crossland X aangereden. De wagen stond langs de kant van de Richter-Bueren-Straße geparkeerd. De schade wordt op 500 euro geschat. De veroorzaker is niet bekend.

Sustrum

In de nacht van 29 op 30 mei zijn meerdere ramen van het dorpshuis in Sustrum en een tafel in een nabij gelegen schuilhut met verf besmeurd. Ook werd er een lamp vernield. Over de hoogte van de schade is niets bekend. Getuigen worden verzocht de politie van Lathen te bellen.

Haren

Woensdagochtend moest een bestuurder van een Mercedes-Benz om 6.20 uur op de B70 ter hoogte van de Lathener Kirchweg uitwijken voor een tegemoetkomende witte bestelbus die op de linker weghelft reed. Hij botste daarbij tegen de vangrail. Hierbij raakte zijn auto beschadigd. De bestuurder van de bestelbus is doorgereden. De politie is naar hem en eventuele getuigen op zoek.

Op 31 mei is tussen 20.00 en 21.00 uur aan de Brückenstraße in Haren de achterruit van een Chevrolet ingeslagen. Uit het voertuig werd niets gestolen. Over de hoogte van de schade is niets bekend gemaakt.

Weener

Gisteren is tussen 18.30 en 20.30 uur de buitenspiegel van een Ford Transit vernield. De auto stond in een parkeerhaven van de Weenerstraße. Een andere geparkeerde auto raakte door onderdelen van de spiegel beschadigd. De politie is op zoek naar de veroorzaker van de schade.