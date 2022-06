Pagefestival met Claw Boys Claw, Hallo Venray en Pé & Rinus

Het festival begint op vrijdag met Classic Pagepop. Er staan dan twee legendes uit de Nederlandse pophistorie op het podium. De dubbele hoofdact bestaat uit Hallo Venray en Claw Boys Claw. Het voorprogramma wordt verzorgd door Money & The Man. De headliners voor de zaterdag zijn Pé & Rinus, goed voor een set klassiekers die elke rechtgeaarde Groninger van de eerste tot de laatste letter meebrult. Dikke Dennis en de Røckers spelen rock ‘n roll in de geest van Motörhead en Peter Pan Speedrock. De Kraaien brengt een set harde beats met eigenwijze, rauwe Haagse teksten: duister, gevaarlijk, uniek, hard en recht door zee. En Prof. Nomad Carol van Dyk – bij velen bekend als frontvrouw van Bettie Serveert – een The Cure tribute. In de Pagetent gaat het er hard aan toe met onder meer de garagepunk van Bongloard en de oldschool breakbeat van Headfirst. Ook kunnen bezoekers op de zaterdag genieten van de Drents-Nedersaksische gaat-ja-mooi-zo-punkrock van Skroetbalg, de Australisch-Knoalster singer-songwriter Jeff Hayman, de rock van Noint?, de luisterliedjes van Persona Non Grata en de groovy indie pop met een snufje bitterzoete dreampop van Waterleaf.



Op zondagmiddag is het nogmaals de beurt aan Prof. Nomad, nu met een ode aan Neil Young en in de gelederen onder meer Henk Koorn van Hallo Venray en Ben Kribben van Van Dik Hout. En wie graag local heroes aan het werk ziet: deze middag betreedt een volstrekt unieke formatie het podium: het is de vuurdoop en tegelijk het Waterloo van 4B&M, ofwel vier Biezes en een Muthert, gezamenlijk goed voor tientallen jaren rock ‘n roll routine. Seb Zukini brengt rock met een boodschap, Glasswolf melodieuze, energieke en rauwe altrock en The Heck, sixties pophits die staan als een hunebed. Naast muziek zijn er het hele festival omlijstende culturele activiteiten, onder meer straattheater van Fabuloka en van de Belgische groep In Eigen Nat. Verder is op het festivalterrein schilderkunst van Marijke Poppema te bewonderen. Voor de kids zijn er diverse activiteiten en bij een verscheidenheid aan Foodtrucks is het heerlijk eten.



Pagefestival-voorzitter Nico Wiersema is hartstikke blij dat het na twee afgelaste edities eindelijk weer door mag gaan: “Al onze vrijwilligers hebben er hard aan gewerkt om onze bezoekers een prachtig programma voor te schotelen. We hebben er ontzettend veel zin in.”

Zoals te doen gebruikelijk is vrijwel het hele festival gratis toegankelijk. Alleen voor de vrijdagavond moet een geringe entreevergoeding worden betaald om twee absolute topnamen uit de Nederlandse rockhistorie aan het werk te zien en horen.



