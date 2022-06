Repair Café Veendam gaat weer van start!

VEENDAM – Vanaf dinsdag 7 juni gaat het Repair Café weer van start. Bij het Repair café kun je terecht voor kleine reparaties aan een klein huishoudelijk apparaat, een kledingstuk, kleine meubels of speelgoed. Samen met een vrijwilliger wordt gekeken of reparatie mogelijk is. Want weggooien is zonde!

Voor de zomerstop zijn er nog twee mogelijkheden om spullen langs te brengen: 7 juni en 5 juli van 13.30 – 15.30 uur. Na de zomerstop, vanaf dinsdag 6 september 2022, is het Repair Café er iedere eerste dinsdag van de maand.



Iedereen is welkom op de nieuwe locatie in Buurthuis Het Scheepskwartier aan de Barkstraat 14 in Veendam. Opgave is niet nodig en niet onbelangrijk: de koffie staat klaar!



