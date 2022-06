134 aanhoudingen in groot internationaal mensensmokkelonderzoek Europa

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 3 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIGE DAGEN | ZONDAG REGEN- EN ONWEERSBUIEN

Tot zondag krijgen we nog twee mooie zonnige dagen met prima temperaturen: vanmiddag is het maximum ongeveer 22 graden, vannacht daalt het tot ongeveer 10 graden, en morgenmiddag is het zo’n 21 graden. Daarbij zijn er wat stapelwolken maar ook een matige noordoostenwind (windkracht 3 tot 4 in de middag, soms windkracht 5). Vannacht neemt de wind uiteraard wat af, de meeste wind is er op dit soort dagen in de tweede helft van de middag.

Zondag is ook vrij warm met 22 graden, maar dan raakt het bewolkt en in de loop van de middag en zondagavond is er vanuit het zuiden kans op regen en onweer. Daar kunnen een paar flinke buien bij zijn en er kan dan 10 mm regen of meer vallen.

Op maandag is die storing weggetrokken naar zee en dan klaart het weer wat op, maar in de loop van die dag is er ook kans op een regenbui. De middagtemperatuur zakt dan terug tot ongeveer 20 graden. Na Pinksteren gaat daar nog een graadje vanaf en het is dan licht wisselvallig en een beetje ‘hollands’ weer: dat betekent zon, stapelwolken, en soms een bui die voorbijkomt.