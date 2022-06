Roon Staal zoekt groeiend publiek op tijdens zomer tour

FINSTERWOLDE – Op 26 juni verzorgt Roon Staal een concert in de Stefanuskerk.

Na de succesvolle Lente Tour trekt de 42-jarige zanger, componist, pianist en acteur Roon Staal weer door ons land met zijn Zomer Tour langs 14 locaties in 10 provincies. De tour start op 9 juni en eindigt op 1 juli. Het is 1 van de maar liefst 5 vaste touren in het jaar en zelfs gedurende de corona-periode bracht hij met zijn organisatorisch team intieme, corona-proof concerten. Staal zingt met veel bevlogenheid en overtuigingskracht bekende covers en eigen werken. Hij begeleidt zichzelf achter de piano.

Het concert te Finsterwolde in de Stefanuskerk vindt plaats op zondag 26 juni a.s.

Aanvangstijd is 16:00 uur. De locatie is een half uur voor aanvang van het concert geopend.

Musicals

Al op 11-jarige leeftijd speelt Roon Staal, neef van de bekende Groninger Ede Staal, de rol van Gavroche in de nationale hit musical ‘Les Misèrables’. Hij volgde piano- en zanglessen in zijn jeugd. Na de musical ‘Les Misèrables’ volgden rollen in de musicals ‘Tommy’ in 2002, ‘Rembrandt’ in 2006 en de zeer succesvolle musical ‘Petticoat’ in 2010 / 2011. In de rockopera ‘Tommy’ speelde Roon Staal de doofstomme en blinde jongen Tommy die het al flipperend tot ‘Pinball Wizard’ schopt.

Het nummer ‘Help Me Through The Night’ van oom Ede coverde hij in 2000 met zijn broer Roelf, een lied dat de basis legde voor Staal’s verdere muzikale carrière. Staal ging daarnaast Filosofie studeren aan de Universiteit van Amsterdam. In 2009 behaalde hij zijn bachelorsdiploma.

Een jaar later brengt Roon Staal zijn eerste studioalbum ‘The Journey’ uit, opgenomen in de Jersey Rock Studio’s van de Britse singer-songwriter Gilbert O’Sullivan.

Bekende covers en eigen werken

Tijdens deze Zomer Tour hoort u bekende covers zoals ‘The Boxer’ en ‘The Sound Of Silence’ van Simon&Garfunkel, ‘Help Me Through The Night’ van oom Ede, ‘I Have A Dream’ van Abba, ‘Anthem of Europe’ van Ludwig van Beethoven, ‘Imagine’ van John Lennon en eigen werken zoals ‘Promise’, ‘The Garden Of Light’ en ‘By Her Side’.

Zowel zijn trouwe als nieuwe publiek omarmt de warme heldere stem en pianoklanken van Roon Staal die dan weer vredig en zacht zijn en even later wervelend. De kleinschalige concerten in akoestiekrijke kerken geven een intieme sfeer tussen het publiek en Staal. Concerten zijn er naast Nederland ook in het buitenland geweest: In de Verenigde Staten, Japan en Rusland. En binnenkort ook in Duitsland.

Roon Staal, wars van sterallures, heeft naast zijn passie voor muziek nog twee passies: wandelen en voetbal. Zijn wandelingen brachten hem al in België, Frankrijk, Engeland, Wales, Ierland, Noord-Ierland en Schotland. Hij is daarnaast eigenaar van Nederlands grootste jeugdvoetbal toernooi voor kinderen en jongeren van 7 tot 17 jaar. In 2023 viert het toernooi haar 20-jarig jubileum.

Helemaal thuis voelt de 42-jarige avonturier zich in Westerland, vlakbij de Waddenzee. Daar woont hij samen met zijn verloofde en dochtertje.

Garfunkel: “Amazing tenor vocal performance”

Geniet van een prachtig concert tijdens de Zomer Tour van Roon Staal terwijl u uw dagelijkse beslommeringen even vergeet. Of zoals zijn vriend en mentor Art Garfunkel zegt: “Let the amazing tenor vocal performance of Mr. Staal now carry you away!”.

U bent van harte uitgenodigd om een concert bij te wonen van de Zomer Tour. In de pauze of na het concert kunt u een kijkje nemen bij de cd tafel waar er gelegenheid is om uw CD te laten signeren door Roon Staal.

Alle informatie over de Zomer Tour kunt u vinden op www.roonstaal.com.

Ingezonden