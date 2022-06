VLAGTWEDDE – Ook de Hervormde Kerk in Vlagtwedde deed mee aan Kerkenpad Oost Groningen

Vandaag stonden de deuren open van dertig kerken, torens en een synagoge in het oostelijk deel van de provincie Groningen voor de zevende editie van het Kerkenpad Oost-Groningen!

Het publiek kon de gebouwen van buiten én binnen bewonderen.

Zo ook in Vlagtwedde, de Nederlands Hervormde kerk daar dateert uit de 13e eeuw, helaas is het middeleeuwse karakter verborgen achter de in 1837 witgepleisterde muren.

In de eerste helft van de 16e eeuw is de kerk uitgebreid met het huidige koorgedeelte.

In 1856 is de kerktoren tegen de kerk aangebouwd, het heeft een vrijstaande klokkenstoel vervangen.

De meningen daarover verschillen, andere beschrijvers van religieus erfgoed in Groningen zeggen dat het hier om de vervanging van een grotere vrijstaande klokkentoren gaat.

In 1933 werden bij herstelwerkzaamheden ook de buitenmuren bepleisterd.

De preekstoel dateert uit de 17e eeuw.

De kerk onderging in 1975-1976 nog een restauratie.

Het orgel, een Bakker & Timmenga-orgel, werd in 1901 geschonken door Dr. P. Rinsema die van 1839 tot 1890 huisarts was in Vlagtwedde.

De kerk staat op een bijzondere plaats, het was de plek waar de rechtszaken in het kader van het landrecht dienden. Daar kwamen verdachten en aanklagers naar toe en velden rechters hun vonnis. Soms gebeurde dat ook op het kerkhof. Een mooie plaquette in de kerk herinnert hieraan.

De kerk wordt nog gebruikt door de Hervormde Gemeente van Vlagtwedde.