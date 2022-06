Roparun ook door Westerwolde en Pekela

REGIO – De Roparun doet dit jaar ook de gemeenten Westerwolde en Pekela aan.

Om 11.00 uur klonk vanmorgen op vliegveld Twenthe het startsein van de eenendertigste editie van de Roparun. Deze editie vindt volledig binnen de eigen landsgrenzen plaats. Het geld dat de ruim 5000 deelnemers ophalen met deze sportieve uitdaging is bestemd voor organisaties en project die het leven van mensen met kanker veraangenamen.

De Roparun is een non-stop estafetteloop die al meer dan 30 jaar wordt gehouden. Teams organiseren in aanloop naar het evenement acties om geld op te halen. Deelnemers lopen en fietsen in estafettevorm en het ingezamelde bedrag wordt gebruikt om verschillende doelen in Nederland, Frankrijk, België en Duitsland te ondersteunen die het leven van mensen met kanker waar mogelijk draaglijker proberen te maken.

De start werd vanmorgen onder andere bijgewoond door ambassadeur Nelli Cooman, maar ook door burgemeester Roelof Bleker van Enschede en directeur Jan van Eck van evenementenlocatie Vliegveld Twenthe. In Twente brak rond de startijd het zonnetje door en werden de eerste teams met enthousiasme door alle andere deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers uitgezwaaid. Rond de klok van 21.30 uur zal het laatste team vertrekken voor hun tocht richting de Rotterdamse Coolsingel. Hier zullen alle teams op maandag tweede pinksterdag finishen.

Diverse doorkomstcomités in heel Nederland zijn de afgelopen weken bezig geweest om voor de Roparunners een warm onthaal te organiseren als zij door hun gemeente komen. En niet alleen voor de deelnemers maar ook voor publiek belooft het een ontzettend leuk weekend te worden. Voor de organisatie zijn ongeveer vijfhonderd vrijwilligers actief. De thuisblijvers kunnen de teams dag en nacht live volgen via de televisie of radio op onder meer de website van Roparun.

Er is een noordelijke en een zuidelijke route. De noordelijke route gaat via Almelo, Hardenberg, Coevorden, Ter Apel, Sellingen, Vlagtwedde, Veele, Wedde naar Oude Pekela, Nieuwe Pekela, Boven Pekela door naar Drenthe, Overijsel richting Rotterdam. De route is te vinden op https://roparun.nl/nl/onderweg-op-de-route/route-2022/.

In de nacht van zaterdag op zondag en de zondagochtend komen de 65 teams ook door Westerwolde en Pekela. De Raadhuislaan in Oude Pekela is het meest noordelijke deel van de Roparun. Men wil Pekela volgend jaar aanmelden als doorkomstplaats. Hiervoor zal een vrijwilligers comité opgericht worden. Aanmelden kan via alex.ottens@fyzigo.nl (bron: Prachtig Pekela)

Meer informatie vindt u op www.roparun.nl.