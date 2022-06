SportClub Stadskanaal viert 100 jarig bestaan

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 4 juni, 09.00 uur door John Havinga

VRIJ ZONNIGE DAG | ZONDAG FLINKE REGENBUIEN MET ONWEER

We beginnen bewolkt maar vanmiddag wordt het vrij zonnig met prima temperaturen: het wordt vanmiddag is het zo’n 21 graden. Eerst is er bewolking maar vanmiddag zal dit breken en uiteindelijk komt de zon goed tevoorschijn. De wind is matig uit noordoost (windkracht 3 tot 4 in de middag, soms windkracht 5).

Morgen wordt het vrij warm met 25 graden, maar dan raakt het bewolkt en in de loop van de middag en avond komen er flinke regenbuien met op veel plaatsen meer dan 10 mm neerslag. Bij de buien is er ook onweer te verwachten. De wind is matig uit het oosten, tijdens de buien vlagerig en variabel. In de loop van de avond wordt het droog.

Maandag zijn er nog enkele buien te verwachten met kans op een klap onweer, maar niet meer dezelfde buien als zondagavond. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Het waait matig uit het zuidwesten. Na Pinksteren gaat er een graadje van de temperaturen af en wordt het licht wisselvallig ‘hollands’ weer: dat betekent zon, stapelwolken, en soms een bui die voorbijkomt.