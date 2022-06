De grote nostalgie show in MOW, Museum Westerwolde, feestelijk geopend

BELLINGWOLDE – Vanmiddag is in MOW, Museum Westerwolde, de grote nostalgie show geopend.

Met de grote nostalgie show staat het MOW stil bij het verlangen naar vroeger. Diverse objecten en tableaus brengen je terug naar het verleden, maar stellen tegelijk vragen over hoe wij bewaren, herinneren en vooruit kijken.

De tentoonstelling is vanmiddag met een korte show door majorettes van Christelijke Muziekvereniging Amicitia uit Musselkanaal van start gegaan. Bezoekers konden vervolgens een kijkje nemen bij allerlei vintage spullen die de expositie rijk is en zo de herinneringen aan vroeger ophalen. Bij huis-deejay Mart konden ze hun eigen nostalgische liedjes aanvragen.

Voorafgaand aan de tentoonstelling riep het MOW trotse brommerbezitters op een foto in te sturen waarop zij stralend poseren met hun Puch, Kreidler, Zündapp of Honda. Het museum werd overspoeld met fantastische foto’s. Veel van de foto’s hebben een plek in de expositie gekregen.

De grote nostalgie show is tot 15 januari 2023 te zien. Klik HIER voor meer informatie.

Foto’s: Jan Glazenburg