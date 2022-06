Finalisten Drèents Liedtiesfestival 2022 bekend

EMMEN – Voor de tiende keer organiseert Stichting REUR het Drèents Liedtiesfestival. Dit songfestival

zorgt ervoor dat er een breder aanbod komt van nieuwe Drentstalige kwaliteits-muziek.



Stichting REUR maakt zich sterk voor de Drentstalige muziekcultuur in de breedte en wil aansluiting

krijgen van het Nedersaksisch en Drents bij andere (inter-)nationale minderheidstalen. Stichting REUR riep dit jaar wederom alle muzikanten en tekstschrijvers op om hun beste muzikale been voor te zetten en liedjes in te sturen. Nadat de inzendperiode werd gesloten heeft een beoordelingscommissie uit 20 inzendingen de uiteindelijke finalisten gekozen. De finalisten van het DLF22 zijn:

De finale van het Drèents Liedtiesfestival vindt plaats op 2 juli 2022 in het ATLAS Theater in Emmen en wordt LIVE uitgezonden op RTV Drenthe. Jolien -winnaar van DLF21- komt zijn winnende lied ‘Vuul’ nog een keer zingen en zal de prijs doorgeven aan de winnaar van de 2022-editie. De winnaar van de finale wint een geldbedrag van € 2000,- om te besteden aan het opnemen en uitbrengen van zijn of haar winnende lied.

