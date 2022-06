Jacob Pronk uit Winschoten kampioen sneldammen van Damclub Winschoten

WINSCHOTEN – Woensdagavond 1 juni is het damseizoen 2021 – 2022 van Damclub Winschoten, in het gebouw van S.V. Bovenburen in Winschoten, afgesloten met een sneldamtoernooi.

14 leden gaven acte de préséance en werkten vanaf 19:00 uur een zogenaamd rondtoernooi af onder een speeltempo van “Fischer 5 minuten + 5 seconden per zet”. Jacob Pronk uit Winschoten wist in 13 partijen maar liefst 25 punten te behalen en bleef dus ongeslagen. Alleen plaatsgenoot Geert Lubberink wist remise af te dwingen. Goede tweede werd Ben Haan uit Winschoten met een score van 21 punten. Gedeeld derde met ieder 18 punten werden: Ben Dekens uit Eext, Johan Mulder uit Kropswolde en Geert Lubberink uit Winschoten. Hiermee prolongeerde Jacob Pronk zijn sneldamtitel van vorig seizoen.

Jeugdspeler Janick Lanting

De prestatie van 15 jarige jeugdspeler Janick Lanting uit Bad Nieuweschans, die 12 punten behaalde uit de eerste 7 partijen, geeft enigszins een vertekend beeld. Janick kon de laatste ronden niet afwerkten daar hij om 21:00 uur huiswaarts keerde. Daardoor kon Janick niet werken aan een hogere klassering.

Eindstand sneldammen seizoen 2021 – 2022

Jacob Pronk Winschoten 25 punten Ben Haan Winschoten 21 punten Ben Dekens Eext 18 punten Johan Mulder Kropswolde 18 punten Geert Lubberink Winschoten 18 punten Han Tuenter Westerlee 15 punten Jan Starke Oude Pekela 14 punten Janick Lanting Bad Nieuweschans 12 punten Albertus Kamps Hoogezand 12 punten Jilje Scheeringa Finsterwolde 10 punten Marchinus Mulder Finsterwolde 7 punten Anne Snoey Winschoten 3 punten Jamey Loots Winschoten 2 punten Grieko Kruijer Wedderveer 1 punt

