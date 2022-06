DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Vanmorgen is om half vijf bij een drie onder één kap woning aan de Marktwinkel in Haren brand uitgebroken. Een bewoner van een huis er tegenover werd wakker van een luide knal en zag dat er rook uit de woning kwam. Hij waarschuwde de hulpdiensten. Een 36 jarige man, die onderweg naar huis was, ging de woning binnen om de bewoners te waarschuwen. Hij werd, nadat hij twee deuren open had gekregen, door de hulpdiensten naar buiten gestuurd. Hij had rook ingeademd en was lichtgewond geraakt. De brand woedde op de bovenverdieping van een van de drie woningen. De bewoners bleven ongedeerd. De woning is op dit moment onbewoonbaar verklaard. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.

Gistermiddag is om tien voor vijf brand uitgebroken in een kinderkamer op de bovenverdieping van een woning aan de Lindenallee in Haren. De brand werd door de bewoner van de woning ontdekt. De brandweer van Rütenbrock kon voorkomen dat het vuur naar de benedenverdieping oversloeg. De gehele bovenverdieping liep rookschade op. De schade bedraagt twee ton. Er is niemand gewond geraakt. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.

Gisteren is tussen 13.00 en 21.15 uur op de parkeerplaats van het station in Haren/Emmeln aan de Heinrichstraße een zwarte BMW aangereden. Dit is vermoedelijk met een wit voertuig gebeurd. De veroorzaker van de schade is weggereden zonder gegevens achter te laten.

Bunde

Bij een controle op de B280 bij Bunde heeft de politie gisteravond om kwart voor negen een 22 jarige automobilist uit Südbrookmerland aangehouden. De man kreeg een rijverbod opgelegd en werd voor bloedonderzoek meegenomen. Hij bleek onder invloed van verdovende middelen achter het stuur te zitten.

Meppen

Gisteren is tussen 11.00 en 11.30 uur aan de Rühler Sommerweg in Meppen een ruit van een VW Fox ingeslagen. Uit de auto werd een portemonnee gestolen. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

Uit een loods aan de Landwehr in Meppen zijn tussen 3 en 4 juni meerdere zonnepanelen en accuboormachines gestolen. De schade bedraagt 40.000 euro.

Papenburg

Gisteren is tussen 1.00 en 9.00 uur vanuit de Zum Verlaat in Papenburg een motor van het merk Yamaha gestolen. De schade bedraagt 1.000 euro.

Vrijdag is tussen 17.50 en 18.00 uur aan het Haubtkanal links in Papenburg een schuurtje opengebroken. De dader ging er met de fietscomputer van een e-bike vandoor.

Surwold

Tussen 2 en 4 juni zijn uit een gebouw aan de Flugstraße in Surwold twee radio’s en een portemonnee gestolen. De daders verschaften zich met geweld toegang. De schade wordt op 300 euro geschat.