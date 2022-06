Politie treft in Amsterdam gestolen spullen in Emmen aan

EMMEN – Gisteren heeft de politie in Amsterdam gestolen goederen in Emmen aangetroffen.

Gistermorgen kreeg de meldkamer Noord-Nederland een telefoontje van een aangever uit Amsterdam. Vrijdag 3 juni was een aantal van zijn spullen gestolen en hier had hij aangifte van gedaan. Op zaterdagochtend straalde één van die goederen (een Apple MacBook) een live locatie uit in Emmen.

Agenten gingen, in samenwerking met handhaving, op zoek naar de spullen en eventuele verdachte. Met de gedupeerde uit Amsterdam was telefonisch contact. Op zijn aanwijzingen werd een persoon staande gehouden. Die had alle gestolen spullen in een tas bij zich.

De verdachte is aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex. De aangever krijgt zijn spullen terug en de verdachte zal worden gehoord over zijn aandeel in de diefstal.

Bron: Politie Emmen