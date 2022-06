Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 6 juni, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

WISSELVALLIGE WEEK | MORGEN MEEST DROOG

Gisteren is het overdag met de regen bij ons meegevallen, maar vandaag is het toch een onbestendige dag met eerst wat regen of motregen, en vanmiddag en vanavond een paar flinke buien. Daarbij is er vanmiddag ook kans op onweer en vanavond ook op windvlagen. Het zal ook een vrij koude dag worden met weliswaar een maximumtemperatuur van 16 á 17 graden, maar vanavond is het in de regen maar 11 á 12 graden.

Ook vannacht valt er soms regen maar het wordt wat droger: morgen zijn er enkele opklaringen maar dan is er ook nog kans op een bui. Er is vannacht nog een matige tot krachtige zuidwestenwind, overdag is er een matige westenwind. Middagtemperatuur morgen rond 16 graden.

Woensdag komt een volgende depressie op zee in beeld. Het zal gaandeweg de dag weer buiig worden en later op de dag kan het vrij nat worden. Donderdag zijn er eerst ook nog enkele buien maar daarna gaat de luchtdruk omhoog en is het overwegend droog. En het wordt aan het einde van de week 20 tot 23 graden.