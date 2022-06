Drentsch Peil XL gaat van start in Podium34

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 7 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

GRIJZE DAG | LANGE TERMIJN DROGER

Het wordt een tamelijk bewolkte en grijze dinsdag, want we hebben nog een actieve depressie boven De Duitse Bocht. Wel trekt die weg naar het noorden en de wind is wat aan het afnemen, maar wij hebben nog windkracht 4 tot 5 en bij de Wadden is nog windkracht 6. Af en toe valt er nog wat regen of motregen, pas vanavond is het bij ons droog en dan komen er ook opklaringen en is er minder wind. De temperatuur beweegt zicht eerst rond 13 graden, het maximum voor vanmiddag is 16 á 17 graden.

Vannacht is het droog en rustig met minimum rond 9 graden. Morgenochtend is er af en toe zon maar er kan al een bui vallen, en morgenmiddag en morgenavond komt er een front uit het westen met perioden met regen. Het wordt dan vrij nat en ook morgen is het niet warm met maxima rond 18 graden, maar in de regen is het later maar 14 graden.

Donderdag is er juist in de ochtend nog kans op wat regen, dan klaart het later op de dag op. Vanaf vrijdag liggen hogedrukgebieden boven Frankrijk en Duitsland. Daardoor is het bij ons ook overwegend droog met zonnige perioden, maar vooral ook met middagtemperatuur van 22 tot 25 graden in het komende weekend.