Esther de Boer brengt ‘The Body Buddy Kookboek’ uit

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 8 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER REGEN | WARMER WEEKEND

Het is vanochtend nog rustig weer met zonnige perioden, wat wolkenvelden, en een zwakke tot matige zuidenwind. Maar vanmiddag is het bewolkt en is er kans op enkele buien, mogelijk eentje met onweer. En in de namiddag en vanavond valt er regelmatig regen, pas later in de avond wordt het opnieuw droger. De maximumtemperatuur is 20 graden, de wind draait vanavond naar het zuidwesten.

Vannacht is het overwegend droog met een paar opklaringen, de temperatuur daalt tot rond 13 graden. Morgenochtend kunnen een paar buien weer gaan opleven maar morgenmiddag is het de meeste tijd droog met af en toe mooie opklaringen. Het maximum is morgenmiddag rond 18 graden dus het is dan zeker nog niet warm.

Maar daar gaan we vrijdag wat aan doen want dan wordt het ’s middags zo’n 21 graden, en in het weekend hebben we middagtemperaturen van 22 tot 24 graden. Helemaal zonnig is het dan niet maar er zijn flinke zonnige perioden, er staat meestal een matige zuidwestenwind, en het blijft vrijwel overal droog.