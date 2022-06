Doorstroomlocatie Stadskanaal wordt ingezet voor Ter Apel

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal ziet met lede ogen aan dat er op korte afstand van haar gemeente met enige regelmaat mensen (asielzoekers uit Ter Apel) buiten of op stoelen slapen. Burgemeester Klaas Sloots: “Dit vinden wij mensonterend. En ondertussen hebben wij hier een grote tent met 100 bedden leeg staan. Daarom zijn we in gesprek gegaan met het COA met als uitgangspunt dat wanneer het COA inschat dat er wederom mensen buiten of op stoelen slapen, het COA dan gebruik kan maken van de doorstroomlocatie voor Oekraïners in Stadskanaal.” Tijdens dit gesprek bleek dat er vandaag al dat er mensen in Ter Apel zijn die met spoed een slaapplaats nodig hebben. Daarom zullen de eerste vluchtelingen uit Ter Apel vannacht al voor één nacht in de doorstroomlocatie aan de Manegelaan overnachten. “Gezien de situatie was het noodzakelijk we dat we direct moesten schakelen. De omwonenden worden morgen geïnformeerd”. Voor mogelijke inzet in de komende periode wordt het gesprek nog voortgezet en worden nadere afspraken gemaakt met het COA.

Vanwege de crisis in Ter Apel werken de veiligheidsregio’s in Nederland per 1 juni aan meer opvangplekken voor langere tijd. Daar zal de doorstroomlocatie aan de Manegelaan niet voor ingezet worden. De Manegelaan wordt uitsluitend aangeboden als overloop voor mensen die net aankomen in Ter Apel en daar geen bed voor de eerste nacht kunnen vinden. In de tent aan de Manegelaan verblijven mensen dus slechts één nacht. De volgende ochtend worden de mensen weer door het COA opgehaald.

De doorstroomlocatie aan de Manegelaan is ingericht voor vluchtelingen uit Oekraïne. Klaas Sloots: “Wanneer de veiligheidsregio een beroep doet op de doorstroomlocatie voor Oekraïners, zal de tent weer in gebruik genomen worden waarvoor die ook is neergezet. Dan stopt de tijdelijke afspraak met het COA.” Ook dan betreft het een doorstroomlocatie en zullen de Oekraïense vluchtelingen maximaal een of twee nachten in de tent verblijven.

Ingezonden