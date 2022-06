Barrels onderweg naar Bosnië

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 10 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEER BEWOLKING | TOCH VRIJ ZONNIG WEEKEND

Er is vanochtend af en toe nog wat zon maar er is al vrij veel bewolking. Vanmiddag en vanavond is er maar weinig zon en een drup regen is ook nog wel mogelijk. Veel regen valt er sowieso niet, maar er kan dus een buitje vallen en de temperatuur ligt vanmiddag rond de 20 graden.

Vannacht is er ook vrij veel bewolking maar er komen dan wat meer opklaringen, en morgen wordt een vrij zonnige dag met een maximumtemperatuur rond 21 graden. Net als vandaag staat er morgen een zwakke tot matige zuidwestenwind: windkracht 2 tot 4.

Zondag is het ook een graad of 21 en dan komt er weer wat meer bewolking, dan is het ongeveer half bewolkt. Na het weekend is er op maandag een noordwestenwind met kans op een bui en temperatuur rond 18 graden, maar daarna is er een zwakke veranderlijke wind. Dat geeft weer meer zon en per dag hogere temperaturen; na woensdag is 25 graden mogelijk!