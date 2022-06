DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Lathen

Gistermorgen is tussen 9.30 en 12.00 uur op de parkeerplaats van de Aldi in Lathen een zwarte BMW Combi aangereden. De auto raakte aan het linker spatbord beschadigd. De veroorzaker is onbekend; de politie doet onderzoek.

Haren

Bij een ongeval op de Emmelner Straße in Haren is vanmiddag om kwart voor twee een 78 jarige bestuurster van een Citroën gewond geraakt. Het slachtoffer zag een tegemoetkomende bus, met daarin 20 inzittenden, over het hoofd toen zij op de weg wou keren. Bij de daarop volgende aanrijding werd haar wagen tegen een boom gelanceerd. De vrouw werd ernstig gewond naar een ziekenhuis gebracht. De inzittenden van de bus kwamen met de schrik vrij.

Gistermorgen is de brandweer om 10.50 uur uitgerukt voor een brand in een woning aan de Wielandstraße in Haren. Op de ingeschakelde kookplaat had een broodrooster vlam gevat. Er is niemand gewond geraakt.

In de nacht van woensdag op donderdag is bij een loods aan de Zum Gewerbegebiet in Haren ingebroken. Er werden diverse soorten gewasbeschermingsmiddelen gestolen. De buit is vermoedelijk met een groot voertuig vervoerd. De schade bedraagt meerdere tienduizenden euro’s.

Niederlangen

Gistermiddag heeft 55 jarige bestuurder van een Skoda Kodiaq het verkeer op de Sustrumer Straße in gevaar gebracht. De man haalde om 13.24 uur twee personenauto’s en een vrachtwagen in, scheerde toen terug naar de rechter rijbaan en remde zonder reden sterk af. De auto stond nagenoeg stil. De achter hem rijdende weggebruikers moesten hard remmen om een aanrijding te voorkomen. De politie zoekt gedupeerden en in het bijzonder de automobilist die achter de vrachtwagen reed. Ze worden verzocht de politie van Haren te bellen.

Papenburg

Op de parkeerplaats van de Ceka aan het Haubtkanal rechts is maandag tussen 11.00 en 11.30 uur een witte Audi Q3 aangereden. De veroorzaker is doorgereden. De schade bedraagt 1.200 euro.

De politie heeft vorige week aan de Kirchstraße een zwarte e-bike van het merk KTM (foto) in beslag genomen. Ze zijn op zoek naar de rechtmatige eigenaar. Deze kan contact opnemen met het politiebureau in Papenburg.